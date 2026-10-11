الجامعة العربية تؤكد دعمها للسعودية وتحذر من التصعيد في المنطقة

وأكد الأمين العام لجامعة نبيل ، أن الهجمات التي تستهدف المملكة وما تسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين من جنسيات مختلفة، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا للمبادئ والقواعد التي يقوم عليها القانون الدولي، مشددًا على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات التي تعرض حياة المدنيين للخطر.وحذر فهمي من أن تكرار الهجمات الحوثية على يعكس استمرار نهج التصعيد، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويزيد من مخاطر اتساع دائرة المواجهة في وقت تتطلب فيه التطورات الإقليمية تحركات جادة لاحتواء التوتر ومنع تفاقمه.ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن الاكتفاء بمواقف الإدانة لا ينبغي أن يحل محل التحرك الفعلي لمنع تكرار الاعتداءات وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.وجدد فهمي تضامن الكامل مع ، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مؤكدا أن أمن المملكة يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة العربي، وأن الاعتداء على أي دولة عربية لا تقتصر تداعياته على حدودها، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الجماعي للمنطقة.ويأتي الموقف العربي في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، ومن بينها الهجوم الأخير على في ، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما حمل في ، الحوثيين مسؤولية الهجوم.