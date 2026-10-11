موسكو تكشف: الوضع في محطة زابوروجيا النووية لا يزال معقدا

وأوضح ليخاتشيوف في بيان أن الاهتمام ينصب حاليا على هذه المفاوضات، وقال: "لا يزال الوضع في للطاقة النووية معقدا ومتعدد الأبعاد، وينصب الاهتمام الرئيسي حاليا على المفاوضات الرامية إلى إقرار أنظمة تهدئة، يشارك فيها، إلى جانب روساتوم، ممثلون عن والعسكرية ووزارة الخارجية والوكالة الذرية".وأضاف ليخاتشيوف أن المؤسسة تأمل التوصل قريبا إلى اتفاق على نظام تهدئة لإصلاح المعدات الكهربائية في محطة زابوروجيا الحرارية المرتبطة بالمحطة النووية، وذكر أن معدات المحطة الحرارية في حالة سيئة بسبب ما وصفه بالقصف المستمر من جانب القوات الأوكرانية، مؤكدا أن إصلاحها تحت النار غير ممكن.وأشار إلى أن المهمة الرئيسية الأخرى هي إصلاح أجزاء من خط الكهرباء "دنيبروفسكايا"، المتوقف عن العمل منذ مارس 2026، كما قال إن الهجمات على وسائل النقل وعلى الطريق الذي يربط المحطة بمدينة إنيرغودار لم تتوقف.وكانت مديرة الاتصالات في المحطة يفغينيا ياشينا قد قالت، السبت، إن الوضع اللوجستي وإيصال الشحنات إلى المحطة لا يزالان صعبين للغاية بسبب هجمات القوات الأوكرانية.