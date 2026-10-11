السعودية: اعتداء يستهدف مطار الملك فهد في الدمام

أعلنت ، مساء الأحد، عن تعرض مطار الملك فهد في لاعتداء.

وقالت ، "اعتداء يستهدف مطار الملك فهد بالدمام والعمل جار لتقييم الأضرار".

ويأتي هذا في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف السعودية، ومن بينها الهجوم الأخير على في ، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما حمل في ، الحوثيين مسؤولية الهجوم.