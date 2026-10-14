الخارجية الأوكرانية: الهجمات الروسية لن تمر دون رد

وقال سيبيها، في بيان نشرته ، إن "الهجوم الروسي استخدم مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهدف مناطق في العاصمة ومدن دنيبرو وزابوريجيا وكريمنشوك وبريلوكي"، مشيراً إلى "مقتل شخصين على الأقل في العاصمة وأربعة آخرين في مناطق مختلفة من البلاد".وأضاف أن " لا تحقق أهدافها في الحرب"، لافتاً إلى "تباطؤ تقدم قواتها، في حين تواجه تراجعاً اقتصادياً وتقلصاً في نفوذها الدولي"، بحسب تعبيره.وأكد سيبيها أن "الشعب الأوكراني لن يستسلم، رغم الصعوبات التي تواجه بلاده"، مشدداً على أن "الحرب تتعلق ببقاء أوكرانيا دولةً وأمةً".وطالب الوزير الأوكراني الشركاء الدوليين بـ"فرض عقوبات إضافية على الروسية، ولا سيما المنشآت التي تنتج الصواريخ الباليستية وأنظمة الأقمار الصناعية، فضلاً عن تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني وتقديم المساعدات اللازمة لقطاع الطاقة مع اقتراب فصل ".وأشار إلى "استعداد بلاده لإطلاق المعنية بجريمة العدوان على أوكرانيا عملياً خلال العام المقبل"، مؤكداً أن "الرئيس الروسي والمسؤولين المتورطين في الحرب سيواجهون المساءلة"، وفقاً للبيان.