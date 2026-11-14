الهند تكشف استراتيجية جديدة لبحريتها.. هذه تفاصيلها

وشملت هذه العمليات شراكات مع دول الجوار، ودول الآسيان، ودول ، والدول الأفريقية، والقوات البحرية الأوروبية، وشركاء منطقة المحيطين والهادئ.وبدأت الأنشطة بدورية منسقة بين الهند وميانمار قبالة يانغون في أوائل سبتمبر. وتلا ذلك التمرين البحري الثالث عشر بين سريلانكا والهند في فيساخاباتنام، والذي تضمن تدريبات للقوات الخاصة، وعمليات جوية، وعمليات تموين في البحر. وفي أواخر أكتوبر، أُجري أول تمرين أمني بحري لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول وسط وشرق في سري فيجايابورام، وتلته مناورة المساعدة الإنسانية "راحات ميترا" مع ميانمار في تشيناي. وتجري حاليًا في فيساخاباتنام النسخة الثامنة من البحرية الميانمارية، بمشاركة السفينة الحربية الميانمارية "كينغ سين فيو شين" إلى جانب السفينتين الهنديتين "رانا" و"سوميدا".وفي إطار فعاليات عام التعاون البحري بين رابطة دول جنوب (آسيان) والهند، شاركت الفرقاطة " " في مناورات "سامودرا لاكسامانا" مع ماليزيا في لوموت. كما شاركت الفرقاطتان "ساهيادري" و"كوليش" في نشاط التعاون الأمني البحري المشترك ضمن آلية وزراء دفاع آسيان في خليج سوبيك بالفلبين، قبل مشاركتهما في المناورات البحرية الثانية بين آسيان والهند. واستضافت فيساخاباتنام في تشرين الأول المناورات البحرية الثنائية طويلة الأمد بين سنغافورة والهند.وأبحرت الفرقاطة "ساهيادري" إلى فلاديفوستوك للمشاركة في مناورات "إندرا" مع البحرية الروسية، ثم انضمت إلى تدريب ثنائي مع البحرية الكورية الجنوبية في بوسان، قبل المشاركة في مناورات "مالابار" مع واليابان وأستراليا في يوكوسوكا.وفي غرب ، نفذت الفرقاطة الهندية "تريشول" مهمة موسعة شملت تدريبًا على عبور البحر مع البحرية المصرية قبالة الإسكندرية، وتمرين "فارونا" مع في تولون، وزيارة لميناء فالنسيا، وتمرين "كونكان" مع البحرية الملكية البريطانية قبالة بليموث.