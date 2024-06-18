أربيل تنفي الزحام في مدخلها: الفيديوهات قديمة واستقبلنا 50 ألف سائح

وقال الجاف في حديث لـ السومرية، إنه "تناقلت بعض وسائل الاعلام مقاطع مصورة من داخل سيطرة أربيل تظهر زخماً شديداً بينما في الواقع هذه المقاطع لقبل نحو 3 سنوات".وأضاف، أن "الوضع داخل سيطرة أربيل يجري بانسيابية عالية ولا يوجد زخم شديد بل الأمور طبيعية"، مبيناً أنه "في سيطرة الدخول يتم إجراء بطاقة أمنية للسائح ومن ثم بعدها يتجول بحرية تامة داخل المحافظة".وبين، أن "قرار البطاقة الأمنية يستثني المدراء العامين، والقضاء والألوية والعمداء"، مؤكداً أن "هؤلاء يدخلون دون بطاقة أمنية".وحول أعداد السائحين الذين دخلوا أربيل منذ اليوم الأول لعيد الأضحى وحتى اليوم الثالث، أشار الجاف، إلى أنه بلغ نحو 50 ألف سائح من مختلف محافظات البلاد".في السياق، أكد مواطنون "وجود انسيابية عالية داخل سيطرة اربيل".من جانبهم، أكد عدد من المواطنين الراغبين بالدخول الى محافظات اقليم كردستان في حديث لـ السومرية "وجود انسيابية عالية داخل سيطرة اربيل"، لافتين الى ان "اجراءات الاقامة سهلة ولا تستغرق سوى 5 دقائق".واضافوا انه "لا يوجد اي زخم في الاقامة"، مشيدين باجراءات "التوسعة في الاقامة بسيطرة اربيل".