"ضيوف الرحمن اتموا مناسكهم".. العراق يعلن نجاح خطة موسم الحج

وذكرت البعثة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحجاج العراقيين انهوا الاعمال الخاصة بمناسك الحج بعد النفور من منى، بعد ان اتموا الوقوف بالمشاعر المقدسة في عرفة ومزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات".واضافت ان "البعثة نجحت بتطبيق خطتها الخاصة بموسم الحج بعد ان قدمت خدماتها ورعايتها واهتمامها الكبير للحجاج، من أجل التأكد بإدائهم لمناسكهم براحة ويسر".واشارت البعثة الى ان "مخيمات الحجاج في منى وعرفة استوعبت جميع الحجاج ضمن الحدود الشرعية ووفرت فيها جميع مستلزمات الراحة ومن بينها الوجبات الغذائية التي تم تحضيرها ساخنة في المخيمات، حيث كان ضيف الرحمن متفرغا لعبادته".واوضحت ان "البعثة ستقوم بتفويج الرد الثاني من الحجاج القادمين لمكة عبر مطار جدة الدولي، الى المدينة المنورة لاداء مراسم زيارة المسجد النبوي الشريف وباقي المعالم الدينية، فيما سيتم تفويج الحجاج خلال الايام المقبلة جوا وبرا الى ارض الوطن ممن اكملوا مدة سفرهم".