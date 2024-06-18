الأعرجي يبارك لبعثة الحج حصولها جائزة “لبيّتم”: تصنيف نعتز به

وقال الاعرجي في بيان، “ابارك لبعثة الحج العراقية حصولها وللسنة الثانية على التوالي على المركز الاول كافضل بعثة حج”.وأضاف “تصنيف نعتز ونفتخر به ويؤكد بذات الوقت نجاح مؤسسات الدولة ودعم حكومة الخدمات اللامتناهي من اجل توفير افضل الخدمات للعراقيين كاستحقاق على الدولة”.وحصلت بعثة الحج العراقية، الثلاثاء، على المركز الاولِ بجائزة "لبيّتم" لأفضل بعثة حج تمثّل بلدها لهذا الموسم.