"المقاومة العراقية" تؤكد ضرورة الاستمرار لتحقيق سيادة البلاد

أكدت تنسيقية المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء، ضرورة الاستمرار بالسير لتحقيق سيادة البلاد.



وقالت التنسيقية في بيان، "عقدت تنسيقية المقاومة العراقية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الأحداث في المنطقة عموماً وفي العراق على وجه الخصوص، فقد دأبت على الوضوح في مواقفها، والشفافية في بياناتها، لإطلاع شعبنا على ما يدور حوله من أحداث".

وأضاف البيان "وفيما ناقشت التنسيقية الفرصة التي منحتها للحكومة -قبل أكثر من أربعة أشهر-والمتضمنة جدولة انسحاب الوجود الأمريكي من العراق، أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار بالسير لتحقيق سيادة البلاد، بعد مماطلة العدو وتعنته، ليبقى محتلا لأرضنا، ومستبيحاً لسمائنا، ومتحكماً بالقرار الأمني والاقتصادي، ومتدخلاً بالشأن العراقي بكل استهتار وغطرسة، وكأنه لا يعلم ما ينتظره بعد هذه الفرصة".

ولفتت تنسيقية المقاومة العراقية في بيانها الى أن "الشعب العراقي، ومقاومته الأبية، والمخلصين من السياسيين، ورجال العشائر، ونواب الشعب، قادرون ومصرون على إنهاء هذا الملف وإغلاقه، باستعمال كافة السُبل المتاحة، لإعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق السيادة الكاملة".