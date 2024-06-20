العامري يهنئ المسعودي بعد حصول العراق على جائزة أفضل بعثة حج

السومرية نيوز – محليات



هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي بحصول الهيئة على جائزة أفضل بعثة حج في السعودية للعام الثاني على التوالي.

وفيما يلي نص التهنئة:

