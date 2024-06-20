الموارد المائية تطمئن عبر السومرية بشأن الموقف المائي وتكشف آخر التفاهمات مع الجوار

وقال ذياب في تصريح خاص لـ السومرية نيوز، ان "هناك تفاهما مع دول الجوار حول الحصص المائية وبالنسبة لنهر دجلة جيدة جدا ام نهر الفرات نأمل بان تكون الاطلاقات المائية كافية لحاجة البلاد.وأضاف: ان "موقف العراق المائي مطمئن وسنتجاوز هذا الموسم تأمين كافة احتياجات مياه الشرب والاستخدامات البشرية فضلا عن تغطية الخطة الزراعية المتفق عليها ".وأشار ذياب الى ان "العلاقات مع دول الجوار جيدة جدا في تأمين الحصص المائية وهنالك توجه من قبل تركيا بالمساهمة في بناء مشاريع البنى التحتية للمشاريع الاروائية في العراق".وبين ان "هناك تواصلا مع الجانب الإيراني لاستمرار تدفق المياه من نهر الكارون والذي هو مفتوح ويتدفق عند شط العرب والحصة المائية مطمئنة لتامين كافة الاحتياجات".