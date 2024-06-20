"اعادة الانتخابات ليس حلا".. تركمان العراق يطلقون مبادرة من 6 محاور لفك أزمة كركوك

وقال كوبرلو في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الاجتماعات في مجلس محافظة كركوك تمت برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وذلك يعطي زخم كبير للمفاوضات ودعم لجميع المكونات والانتخابات في كركوك التي شهدت مشاركة هي الاوسع وكجبهة تركمانية نرى ان يتم تدوير السلطة في المحافظة وربما يكون هذا حل استراتيجي لمشاركة جميع المكونات في السلطة"، موضحا ان "نتائج الانتخابات افرزت معادلة جديدة تمنع تفرد جهة بالسلطة دون الاخرين".وأضاف: "بعد ظهور النتائج أطلق رئيس الجبهة التركمانية حسن توران مبادرة رؤية محافظة كركوك 2024- 2028 وكان محور ادارة السلطة تقاسم وتطبيق الإدارة المشتركة والذي يأتي ضمن 6 محاور لتدوير السلطة بين القوى المشاركة في الانتخابات ولا يضمن منصب المحافظ فقط وانما جميع المناصب العليا في المحافظة وتدويرها بين العرب والاكراد والتركمان وبنسبة 32% في المناصب بالإضافة الى تدوير منصب المحافظة".وأشار كوبرلو الى انه "لا اعتقد ان حل مجلس المحافظة وإعادة الانتخابات هو الحل خصوصا اذا جرت بنفس القانون دون تدقيق سجل الناخبين الذي يعد من المشاكل التي رافقت الانتخابات الماضية حيث نص القانون رقم 36 لسنة 2008 والذي نص على ضمان حلول لمنع التزوير وتدقيق سجل الناخبين"، والجبهة التركمانية قدمت شكوى للمحكمة الاتحادية بشأن تدقيق سجل الناخبين وكسبت الدعوى بانه لن تتم أي انتخابات في محافظة كركوك دون تدقيق سجل الناخبين".