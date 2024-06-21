تلميح برلماني على مرشح "متفق عليه" لرئاسة مجلس النواب

السومرية نيوز – خاص

اكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الجمعة، على ضرورة الإسراع في حسم منصب رئيس مجلس النواب، فيما أشار الى ان القرار النهائي بيد ائتلاف إدارة الدولة.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "النواب المستقلين والكتل الناشئة مع مطلب الإسراع باختيار رئيس لمجلس النواب العراقي كونه امراً مهماً"، مشددا على ضرورة "الحاجة الى انجاز هيكل العمل والإدارة في مجلس النواب والتي تكتمل من خلال وجود رئيسا للمجلس".

وأضاف ان "القرار النهائي والفاصل حول المرشحين للمنصب بيد الكتل الكبيرة وتحديدا تحالف إدارة الدولة ومكوناته الأساسية"، لافتا الى "اننا ندعم المرشح الذي يتعهد بتقوية عمل مجلس النواب وعدم جعله تابعا للحكومة".

وذكر ان "الفصل التشريعي القادم سيشهد تكثيف الأنشطة والعمل الرقابي للحكومة بعدما اصبح واضحا أي من الملفات أخفقت بها"، لافتا الى ان "هناك مؤشرات كبيرة على عمل الحكومة ونحتاج الى دعم داخل مجلس النواب".

وبين ان "أي رئيس يتولى رئاسة مجلس النواب ويدعم موقفنا وحقنا في اجراء الاستجوابات والاسئلة البرلمانية وأداء العمل الرقابي ويحافظ على استقلالية المجلس وعدم تبعيته للحكومة وتحجيم دوره، فهي من الأمور الحاضرة في توجهنا وموقفنا من الرئيس القادم".

وتابع "سنضع هذه الشروط واضحة وصريحة في المرحلة القادمة ونثقف عليها رأي النواب الاخرين".