المحتوى الهابط يزّج بمغني سوري خلف القضبان

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال المطرب السوري محسن الفراتي بسبب "المحتوى الهابط".

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "بناءً على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على المطرب السوري محسن الفراتي وفق احكام المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات العراقي".



وأشار الى ان "عملية القاء القبض جاءت لقيامه ببث اغاني ذات محتوى هابط".

وتواصل السلطات الأمنية، حملة محاسبة من تصفهم بـ"صُنّاع المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مع توالي إصدار أوامر القبض والأحكام القضائية التي تصدر بحقهم.



