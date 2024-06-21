انذار "ج" للدفاع المدني وأزمة حكومة كركوك وشبهات عمل "سويج" بنشرة ظهيرة السومرية

# الحسيني يكشف عن وقوف نواب بالضد من محاسبة المسؤولين المقصرين.. ويؤشر اخفاقا نيابيا بملف الاستجوابات# في كركوك.. اشتداد ازمة تشكيل الحكومة المحلية في ظل استمرار الخلافات.. ومقترح تدوير المناصب ابرز الحلول# على خلفية تكرار الحرائق.. ادخال مفارز الدفاع المدني حالة الانذار القصوى.. وتشكيل لجنة لغلق المواقع المخالفة# الإطاحة برئيس واعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي بتهم الفساد.. وشبهات حول عمل شركة "سويج" للدفع الالكتروني