لجنة الاوقاف النيابية تهنئ هيئة الحج العراقية لفوزها بجائزة "لبيتم" للعام الثاني تواليا

وقال عضو اللجنة محمود المشهداني: "بمناسبة فوز هيئة الحج والعمرة العراقية في المركز الأول للعام الثاني على التوالي ورفع اسم العراق بين الدول الإسلامية والعربية، أقدم كل الشكر والتقدير إلى هيئة الحج والعمرة المتمثلة برئيسها الشيخ سامي المسعودي وكادرها".واضاف "سائلين الله تعالى أن يتقبل حج العراقيين والمسلمين، وان يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة".وكانت بعثة الحج العراقية قد حصلت على الجائزة الكبرى "لبيتم" للعام الثاني على التوالي، في المحفل الختامي الذي اقامته وزارة الحج والعمرة السعودية، بمناسبة انتهاء موسم الحج لهذا العام 1445 هجرية.