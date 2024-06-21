غرق شابين في أحد انهار كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شابين غرقا في نهر المغلف في ناحية عون شرق كربلاء".وأضاف ان "فرق الشرطة النهرية لا زالت تبحث عن الغريقين لغاية الان".يذكر ان درجات الحرارة المرتفعة والانقطاع المستمر للكهرباء يدفع بالأهالي للسباحة في الأنهار رغم المخاطر الكثيرة وحالات الغرق المستمرة.