ماتوا حرقاً.. مصرع 6 اشخاص بحادث سير مروع على طريق سامراء- فلوجة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ان "حادث اصطدام على طريق سامراء - فلوجة بين (صهريج وعجلة صغيرة سورنتو) أدى الى احتراق العجلة مع الركاب".وأضاف ان "فرق الإنقاذ تقوم بأخلاء المتوفين البالغ عددهم ٦ اشخاص"، مشيرا الى ان "صاحب الصهريج من الانبار والسيارة الاخرى مجهولة الهوية بسبب شدة الحادث".