حريق داخل دار شرقي بغداد.. النيران كادت تخطف حياة 5 أطفال

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رجال الدفاع المدني انقذوا 5 اطفال واخمدوا حادث حريق اندلع داخل دار سكني في منطقة البلديات شرقي العاصمة".وأشار البيان، إلى أن الحادث "لم يشهد تسجيل خسائر بشرية".