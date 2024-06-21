العزم يبارك حصول هيئة الحج على المرتبة الأولى كأفضل بعثة

وذكر بيان للتحالف، "الى رئاسة الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية نتقدم اليكم باطيب التهاني واصدق المباركات بمناسبة تحقيقكم للمرتبة الأولى من بين مؤسسات الحج الدولية للسنة الثانية على التوالي".واضاف، ان "هذا الانجاز هو ثمرة الجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي قدمه فريق العمل والكوادر الفنية والادارية في الهيئة".واكد البيان، على ان "نجاح المؤسسات العراقية في العمل خارج العراق يعد انجازا وطنيا يسهم في رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية ويعكس قدرة العراقيين على تقديم الافضل رغم كل التحديات".