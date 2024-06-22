غرب العراق سيسجل 36 مئوية.. الحوض البارد يبدأ رحلته بكسر الحرارة الخمسينية

وبينما تعيش مناطق البلاد أجواء صيفية شديدة الحرارة، من المتوقع نزول حوض علوي بارد، يدخل من جهة غرب الأنبار ويعمل على انخفاض الحرارة هناك ويزداد الانخفاض غدا الأحد، ويتحرك الإثنين على مناطق وسط البلاد والثلاثاء على الجنوب لتنكسر فيها درجات الحرارة الخمسينية، ويستمر عدة أيام ثم ترتفع مجدداً .ومن المتوقع تسجيل موجات من الرطوبة في البصرة وميسان يومي السبت والأحد بسبب تقلبات وتحول الرياح إلى جنوبية شرقية أحيانآ وتنتهي الإثنين .وتشير خرائط الطقس الى وجود فرصة لتشكل سحب رعدية على غرب وشمال الأنبار قد تشمل أجزاء من الموصل عصر ومساء السبت وربما تعود تكونات السحب الرعدية الأحد.ومن المؤمل ان تسجل المناطق الجنوبية 43-46 مئوية، والمناطق الوسطى 44-41 مئوية، والمناطق الغربية 36-42 مئوية، والمناطق الشمالية 38-43 مئوية.