مجددا.. الحرارة ترتفع في العراق

السومرية نيوز – محليات

توقعت هيئة الانواء الجوية، تصاعد للغبار ومعاودة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس عموم البلاد خلال الأسبوع القادم سيشهد تصاعد للغبار وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".



وأضافت ان "درجات الحرارة ستعاود الارتفاع من جديد نهاية الأسبوع".