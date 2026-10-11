الصيف يعود نهاية الاسبوع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "الطقس ليوم غد الاثنين، سيكون غائماً جزئياً على العموم، يتحول إلى غائم ممطر في وأجزاء متفرقة من المنطقة الوسطى، خاصة الأقسام الغربية، ويكون مصحوباً بالرعد أحياناً، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على العموم، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة في الأقسام الغربية، مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".وتابعت أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً على العموم، يتحول إلى غائم ممطر في المنطقة الشمالية وبعض أجزاء المنطقة الوسطى، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على العموم، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة في عن اليوم السابق"، لافتة إلى أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون غائماً جزئياً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية عن اليوم السابق".وبينت أن "طقس يوم الخميس، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على العموم، فيما تكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".