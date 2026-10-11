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النزاهة: (7) عقارات مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق
محليات
2026-10-11 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، عن استمرار التحقيقات والتحرّيات في قضيَّة المُتَّهم مُدير
قسم الحسابات
السابق في
محافظة صلاح الدين
، الموقوف على ذمَّة التحقيق.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "استناداً إلى قرار قاضي
محكمة تحقيق
جنايات الفساد المركزيَّة، تمَّ تأليف فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في
محافظة صلاح الدين
، قام بالانتقال إلى دار المُتَّهم الموقوف مُدير
قسم الحسابات
في
ديوان محافظة صلاح الدين
في قضاء العلم"، مُبيّنةً أنَّ "أعمال التدقيق والتحرّي والمُتابعة أسفرت عن ضبط أصل ثلاث أضابير عقاريَّةٍ تخصُّ ثلاث دورٍ في مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ، اثنان منها باسم زوجة المُتَّهم والثالث باسمه، فضلاً عن ضبط أربعة سنداتٍ عقاريَّةٍ بأسماء زوجة المُتَّهم وشقيقها وأحد أبنائه".
يُذكَرُ أنَّ الهيئة أعلنت في أواخر شهر تموز الماضي عن ضبط مليارين و(500) مليون دينار في منزل المُتَّهم، وكشفت عن ستة عقاراتٍ استثماريَّةٍ مُسجَّلةٍ باسم زوجته، مُنوّهةً بتوقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة قيامه بتنظيم وصرف صكٍّ بقيمة (425,000,000) دينار، استناداً إلى أوليَّاتٍ وهميَّةٍ.
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