النزاهة: (7) عقارات مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى قرار قاضي جنايات الفساد المركزيَّة، تمَّ تأليف فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ، قام بالانتقال إلى دار المُتَّهم الموقوف مُدير في في قضاء العلم"، مُبيّنةً أنَّ "أعمال التدقيق والتحرّي والمُتابعة أسفرت عن ضبط أصل ثلاث أضابير عقاريَّةٍ تخصُّ ثلاث دورٍ في مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ، اثنان منها باسم زوجة المُتَّهم والثالث باسمه، فضلاً عن ضبط أربعة سنداتٍ عقاريَّةٍ بأسماء زوجة المُتَّهم وشقيقها وأحد أبنائه".يُذكَرُ أنَّ الهيئة أعلنت في أواخر شهر تموز الماضي عن ضبط مليارين و(500) مليون دينار في منزل المُتَّهم، وكشفت عن ستة عقاراتٍ استثماريَّةٍ مُسجَّلةٍ باسم زوجته، مُنوّهةً بتوقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة قيامه بتنظيم وصرف صكٍّ بقيمة (425,000,000) دينار، استناداً إلى أوليَّاتٍ وهميَّةٍ.