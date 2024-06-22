بعد انهيار وشغب.. وزير العمل يخرج بعدة قرارات من وسط دار المشردات

ورافقت عدسة السومرية، جولة الوزير الأسدي الى دار المشردات، في حين وجه الأسدي أسئلة مباشرة الى نزيلات الدار حول تفاصيل عديدة أهمها نوعية الطعام ومستلزمات الراحة الأخرى.وطالب الوزير النزيلات بالتحدث بصراحة عن أي احتياجات او شكاوى، بعد وجود تقارير تتحدث عن عمليات ضغط نفسي يتعرضن له النزيلات.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مشاهد مصورة لاعمال شغب وتحطيم قامن بها نزيلات دار المشردات، حيث تم تحطيم السقوف الثانوية والجدران والانارة، قبل ان تقوم إدارة الدار باعمال ترميم واسعة وسريعة.وكشفت تقارير عن ان اعمال الشغب جاءت بعد ضغوطات تعرضن لها الفتيات، مثل منعهن من استخدام الموبايلات أو الخروج والتنزه وغيرها من الوسائل الترفيهية.من جانبه، قال وزير العمل احمد الاسدي، ان المقطع المتداول جرى في وقت سابق، مشيرا انه التقى النزيلات واستمع لاحتياجاتهن.واكد انه سنعمل على تطوير واقامة دورات للنزيلات من اجل اعادتهم ودمجهم الى المجتمع الخارجي، وزرع الثقة في نفوس هذه الفتيات والتعامل معهم بشكل ابوي ورعايتهم وتوفير مايمكن توفيره لهن.واكد ان "هذه الدار تخضع للقاضية وهي معنية في متابعة الحالات الفردية وسلوكهن وهي معنية في نقل واخراج النزيلات وفق القانون، ونعمل مع عدد من المعامل والمصانع لتشغيل النزيلات كمقدمة لاعادة دمجهم".