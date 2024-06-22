"انهيار بعضها".. مجلس الديوانية يكشف عن مشاريع "فاشلة" وإجراءات تجاه منفذي "ام الخيل"

السومرية نيوز – خاص

كشف مجلس محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن مشاريع خدمية "فاشلة" يجري تنفيذها في المحافظة، وفيما اشار الى انهيار خدمات بعض المناطق، أكد مواطنون عدم وجود الترتيب الهندسي الصحيح لتنفيذ تلك المشاريع.

وقال عضو المجلس حسن الهلالي لـ السومرية نيوز، ان "هناك بعض المشاكل والشوائب رافقت المشاريع وخاصة الخدمية منها"، مبينا ان "بعض المشاريع لم تحقق المستوى المطلوب وبعضها فشلت مثل مشروع تاهيل شارع ام الخيل حيث خصصت له اكثر من ملياري دينار الا انه من المشاريع الفاشلة"، مبينا ان "هناك انهيار في بعض المناطق بسبب المجاري وتخسفات الطريق ولا توجد قنوات لتصريف مياه الامطار".

وتابع ان "الجزرات الوسطية في الفترة السابقة كانت افضل من الفترة الحالية"، لافتا الى "اننا نحتاج لجهد خدمي بشرط ان تكون هناك رقابة شديدة وتخول محافظة الديوانية بالاشراف والمتابعة والمحاسبة في هذا الجانب".

وبين انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالة كل منفذين مشروع شارع ام الخيل الى النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق في ذلك كونه هدر للمال العام بالمحافظة".

فيما ذكر المهندس الاستشاري خالد حسون لـ السومرية نيوز، ان "بداية العمل في تاهيل المناطق غير المخدومة بالديوانية، افتقد الى الترتيب الهندسي الصحيح"، لافتا الى انه "من المفترض ان تكون هناك الية تثبت وتهيء بالشيء الصحيح ويكون العمل هندسيا".

وبين "بعد انجاز العمل، اكتشفنا ان تلك الاعمال تحتاج الى مواصفات هندسية بنسبة كبيرة كون ان بعضها غير جيدة"، موضحا ان "عمل فتحات المجاري والارصفة والمقرنص لم تكن بالمواصفات الهندسية المطلوبة".

فيما ذكر المواطن احمد عباس لـ السومرية نيوز، انه "خلال فصل الشتاء الماضي بدأت المياه ترتفع لمستويات عالية بسبب انشاء فتحات تصريف المياه بطريقة غير صحيحة"، لافتا الى ان "هناك هدر للمال العام في مشاريع فاشلة".