تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في هذه المحافظة

وقال الناطق باسم مجلس المحافظة ياس الخفاجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد".وأضاف الخفاجي، أن "المصارف والامتحانات في الجامعات والدوائر الخدمية ومجلس المحافظة والمحافظة، غير مشمولة في العطلة"، بحسب البيان.