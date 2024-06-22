عروس تركض هاربة بعد اندلاع حريق قرب صالون في بغداد (فيديو)

السومرية نيوز-محليات



اظهر مقطع فيديو وثقه المارة في بغداد، زاوية أخرى من حادث الحريق الذي اندلع في منطقة البنوك ببغداد يوم امس الجمعة.

والتهمت النيران عددا من السيارات بحريق كبير اندلع امس الجمعة في منطقة البنوك ببغداد، فيما خرجت مشاهد مصورة جديدة واستثنائية تظهر أن الحريق اندلع قرب صالون لتزيين العرائس.



وتظهر عروس وهي تهرب من الصالون ببدلتها البيضاء والنيران مشتعلة خلفها في مشهد استثنائي، كاد أن يتحول الى فاجعة لو أن النيران امتدت الى داخل الصالون النسائي.