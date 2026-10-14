في النجف.. اعتقال عصابة ارتكبت 15 عملية سرقة

أعلنت قيادة شرطة ، مساء الأربعاء، عن اعتقال عصابة ارتكبت 15 عملية سرقة في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "بتوجيه من قائد شرطة الأشرف، اللواء ذياب الفتلاوي، تمكنت مفارز إجرام الأشرف/ شعبة السلام من إلقاء القبض على عصابة متهمة بارتكاب أكثر من 15 عملية سرقة في مناطق شمالي المحافظة".

وأضاف البيان "اتُخذت بحق أفرادها الإجراءات القانونية اللازمة".