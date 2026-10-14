الشهر المقبل.. افتتاح مجسر الدلة في بابل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الرئيس الأوكراني يرفض الاستقالة "تحت الضغط الأمريكي"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578800-639275899996263061.jpg
الشهر المقبل.. افتتاح مجسر الدلة في بابل
محليات
2026-10-14 | 11:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
412 شوهد
أكدت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، ان الشهر المقبل سيشهد افتتاح مشروع مجسر الدلة في
بابل
.
وذكر بيان للوزارة، ان "مدير عام
دائرة الطرق والجسور
، عمار
عادل حسين
، تفقّد ميدانياً أعمال الإكساء الأسفلتي والمراحل النهائية لإنجاز مجسر الدلّة ومقترباته، ضمن مشروع تأهيل
طريق بغداد
كربلاء
المقدسة
، أحد المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية إلى العتبات المقدسة، والرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق واستيعاب الكثافة المرورية، ولا سيما خلال مواسم الزيارات المليونية".
وأكد
المدير العام
– وفق البيان – "ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، مع التشديد على جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، موجّهاً باستكمال متطلبات السلامة المرورية وأعمال التأثيث والإنارة والتخطيط، وتهيئة الجسر ومقترباته لإدخاله حيز الخدمة الفعلية مطلع الشهر المقبل، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين والزائرين باتجاه
محافظة كربلاء المقدسة
".
وأوضح أن "نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت (70%)، متقدمةً على النسبة المخططة البالغة (49%)، وبفارق إنجاز إيجابي مقداره (21) نقطة مئوية، بالتزامن مع اقتراب استكمال أعمال الإكساء الأسفلتي لمجسر الدلّة ومقترباته، فيما تتواصل الأعمال الترابية لتوسعة الطريق الرابط بين الحصوة والإسكندرية، ليصبح بعرض (15) متراً لكل ممر، فضلاً عن أعمال الإكساء والتأثيث والتخطيط المروري".
وبيّن أن "المشروع يمتد بطول كلي يبلغ (21) كم، شاملاً المجسرات، ويتضمن مقطعين رئيسيين، يبلغ طول الأول منهما (12) كم، ويمتد من تقاطع الدلّة إلى تقاطع
المسيب
بالاتجاهين، وتشمل أعماله توسعة الطريق الحالي ليصبح بعرض (20) متراً لكل ممر، إلى جانب تأهيل وصيانة الطريق القائم وإعادة إكسائه بالطبقتين التعديلية والسطحية المحسّنة بالبوليمر، فضلاً عن تأهيل الجزيرة الوسطية".
ويشمل المشروع "إنشاء مجسرين رئيسيين، هما مجسر الدلّة بطول (600) متر وعرض (20) متراً، ومجسر المسيب بطول (646) متراً وعرض كلي يبلغ (21) متراً، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للطريق ويرفع مستويات السلامة المرورية، ويُسهم في تطوير أحد المحاور الحيوية الرابطة بين العاصمة
بغداد
ومحافظة كربلاء المقدسة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
بغداد تستكمل متطلبات عقد اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي الشهر المقبل
11:18 | 2026-09-21
بغداد على موعد مع أطول مجسر في العاصمة.. افتتاح مرتقب لمشروعين
08:21 | 2026-09-21
استئناف الأعمال في مشروع مجسر شارع 60 جنوبي بغداد
13:50 | 2026-09-15
العدل تفتتح أضخم معمل للخياطة في سجن بابل المركزي
07:02 | 2026-08-22
مشروع
تأهيل طريق بغداد – كربلاء.. الاعمار: نسبة انجاز مجسر الدلة بلغت 71%
محافظة كربلاء المقدسة
دائرة الطرق والجسور
مدير عام دائرة
محافظة كربلاء
المدير العام
الإسكندرية
طريق بغداد
عادل حسين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
اقتصاد
36.43%
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
23.47%
09:54 | 2026-10-13
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
09:54 | 2026-10-13
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
محليات
20.89%
02:40 | 2026-10-14
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
02:40 | 2026-10-14
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
محليات
19.22%
02:00 | 2026-10-13
موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية
02:00 | 2026-10-13
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
ناس وناس
ساحة الطيران- الحلقة ١٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الأوّل ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
الأنواء الجوية تصدر تحذيراً جوياً يخص الطيران المدني
15:42 | 2026-10-14
في العراق.. احباط تهريب 25 كيساً من مادة القات
13:28 | 2026-10-14
في النجف.. اعتقال عصابة ارتكبت 15 عملية سرقة
13:03 | 2026-10-14
السجن لسنتين بحق التجار المتلاعبين بالأسعار
11:36 | 2026-10-14
قرار حكومي يخص العمالة العراقية
10:49 | 2026-10-14
أكثر من 27 شهيداً من أبناء جنوب الموصل يستعد ذووهم لتسلّم رفاتهم وتشييعهم
10:10 | 2026-10-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.