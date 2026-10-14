الشهر المقبل.. افتتاح مجسر الدلة في بابل

وذكر بيان للوزارة، ان "مدير عام ، عمار ، تفقّد ميدانياً أعمال الإكساء الأسفلتي والمراحل النهائية لإنجاز مجسر الدلّة ومقترباته، ضمن مشروع تأهيل ، أحد المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية إلى العتبات المقدسة، والرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق واستيعاب الكثافة المرورية، ولا سيما خلال مواسم الزيارات المليونية".وأكد – وفق البيان – "ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، مع التشديد على جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، موجّهاً باستكمال متطلبات السلامة المرورية وأعمال التأثيث والإنارة والتخطيط، وتهيئة الجسر ومقترباته لإدخاله حيز الخدمة الفعلية مطلع الشهر المقبل، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين والزائرين باتجاه ".وأوضح أن "نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت (70%)، متقدمةً على النسبة المخططة البالغة (49%)، وبفارق إنجاز إيجابي مقداره (21) نقطة مئوية، بالتزامن مع اقتراب استكمال أعمال الإكساء الأسفلتي لمجسر الدلّة ومقترباته، فيما تتواصل الأعمال الترابية لتوسعة الطريق الرابط بين الحصوة والإسكندرية، ليصبح بعرض (15) متراً لكل ممر، فضلاً عن أعمال الإكساء والتأثيث والتخطيط المروري".وبيّن أن "المشروع يمتد بطول كلي يبلغ (21) كم، شاملاً المجسرات، ويتضمن مقطعين رئيسيين، يبلغ طول الأول منهما (12) كم، ويمتد من تقاطع الدلّة إلى تقاطع بالاتجاهين، وتشمل أعماله توسعة الطريق الحالي ليصبح بعرض (20) متراً لكل ممر، إلى جانب تأهيل وصيانة الطريق القائم وإعادة إكسائه بالطبقتين التعديلية والسطحية المحسّنة بالبوليمر، فضلاً عن تأهيل الجزيرة الوسطية".ويشمل المشروع "إنشاء مجسرين رئيسيين، هما مجسر الدلّة بطول (600) متر وعرض (20) متراً، ومجسر المسيب بطول (646) متراً وعرض كلي يبلغ (21) متراً، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للطريق ويرفع مستويات السلامة المرورية، ويُسهم في تطوير أحد المحاور الحيوية الرابطة بين العاصمة ومحافظة كربلاء المقدسة".