Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قبل موقعة تركيا.. رونالدو يحفز البرتغال بثلاث كلمات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ازمة الكهرباء في العراق.. ملف مستعصٍ يتفاقم سنويا وشرارة التظاهرات تلوح بالانطلاق

محليات

2024-06-22 | 07:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ازمة الكهرباء في العراق.. ملف مستعصٍ يتفاقم سنويا وشرارة التظاهرات تلوح بالانطلاق
1,212 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

رغم إنفاق الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 أكثر من 60 مليار دولار، الا ان ملف الكهرباء الشائك الذي يكتنفه الغموض ما زال يعاني من مشكلات عديدة.

فالكثير يتساءل من يقف وراء انهيار منظومة الكهرباء في العراق؟ وسط عدم تفاؤل من مراقبين حول وجود رغبة جدّية لحل مشكلة العراقيين المستعصية والتي تتفاقم سنويا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

ورغم الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاه هذه الملف بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، ممن ثبت سوء إدارتهم للمهام المكلفين بها، الا ان محافظات عراقية تنتظر انطلاق الشرارة لتنظيم تظاهرات كبيرة للمطالبة بابسط الحقوق التي ممكن ان توفرها الدولة لابنائها.

حيث حذّر تحالف القيم المدني من انطلاق احتجاجات في العراق، بسبب سوء الطاقة الكهربائية، مؤكداً أنه سيكون حاضراً في أي احتجاجات شعبية تنادي باصلاح وضع الطاقة الكهربائية بشكل سلمي ووفقاً للدستور.

وقال منسق تحالف القيم المدني خالد وليد، "نعتقد في تحالف قيم أن سوء الطاقة الكهربائية هو جزء من تداعيات الطبقة السياسية وادارتها للكثير من الملفات".

وأضاف أن "المواطن العراقي يئن ألماً ووجعاً تحت انقطاع الطاقة الكهربائية لساعات طويلة، وأن استمرار هذا الحال قد يدفعنا للاحتجاج بشكل سلمي وقانوني وفقاً للدستور".

وتعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية حالياً بشكل كبير على الغاز من إيران، الذي يؤمن ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لكن طهران تقوم بقطع إمداداتها أحياناً، مما يفاقم انقطاع التيار الكهربائي عن العراقيين في حياتهم اليومية.

كما قال عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني، إن "محافظة ميسان تحتاج الى 1500 ميغاواط لتشغيل 22 ساعة يومياً، واذا عملنا على 4 ساعات تشغيل للأهالي مقابل 2 اطفاء، نحتاج الى 1150 ميغاواط"، لافتا الى أن "التجهيز القادم الينا هو 950 فقط، لذا لدينا مشكلة داخل الـ 4 ساعات من التجهيز، وهي لا تكفي".

وذكر ان "محافظة ميسان تنتج 1500 ميغاواط، لكنها تحصل على 950 ميغاواط فقط، حيث يستقطعون من انتاجنا الى محافظتي البصرة وذي قار وفق التوزيع الحكومي"، لافتا الى "اننا محافظة منتجة، ولدينا انتاج غاز مصاحب، لذا نريد انتاجنا فقط، حيث تاتينا 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين اطفاء، كما أن هناك ساعات اطفاء تامة من ضمن الساعات الاربع التي يجهزونها بها، فضلاً عن وجود ضعف في التيار الكهربائي".

وأشار الى أنه "بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى سنشكل وفداً للقاء مع رئاسة الوزراء ووزير الكهرباء للضغط عليهم لزيادة حصتنا من الكهرباء"، لافتاً الى أن "الوفد سيطالب الحكومة الاتحادية بتجهيز أعلى من الحصة الحالية للطاقة الكهربائية".

وشهدت محافظات عراقية خلال السنوات السابقة تظاهرات كبيرة احتجاجا على تردي واقع الطاقة الكهربائية وانقطاعها المستمر.

وتتضارب التصريحات بشأن حجم الأموال التي أنفقتها الحكومات العراقية على منظومة الطاقة الكهربائية بعد عام 2003 لكن تصريحات أعضاء في لجنتي الطاقة والنزاهة النيابيتين تشير إلى حصر قيمة تلك المبالغ بين 60-80 مليار دولار أميركي.

ويرجع كثير من البرلمانيين والسياسيين ضياع تلك الأموال إلى شبهات الفساد التي رافقت عملية صرفها، مضيفين ان تلك الأموال هدرت نتيجة فساد جميع العقود التي وقعت في الملف الكهربائي وبأسعار تبلغ 5 أضعاف السعر الحقيقي لها ليسيطر من خلالها الفاسدون والمتنفذون على أموال العراقيين، حسب قوله.

ورغم التحضيرات والوعود المتفائلة السابقة ، من وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي، الا انه ومع ارتفاع درجات الحرارة مع بدء موسم الصيف اللاهب في العراق الى نصف درجة الغليان، يتزايد معاناة العراقيين مع الحر في ظل عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة وتقنينها بشكل ملحوظ في العاصمة بغداد وباقي المدن .

وعلى الرغم من إعلان الحكومة معالجة مشكلة الكهرباء من خلال الربط الكهربائي مع الأردن ودول الخليج، إلا أن مشكلة الطاقة يبدو بانها باتت عصيّة على الحل ولم تُعالج، رغم إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتاح وتشغيل 200 محطة كهربائية في عموم مناطق العراق ومدنه.

وحذّرت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي من تفاقم أزمة الكهرباء خلال الشهرين المقبلين بسبب سوء التحضيرات لكوادر وزارة الكهرباء، خلافاً للوعود التي أطلقتها الوزارة لموسم الصيفي الحالي، مبينة أن اللجنة حدّدت الأسباب الحقيقية التي تقف خلف انخفاض معدل ساعات التجهيز في مختلف المناطق العراقية.

وقالت عضوة اللجنة، سهيلة السلطاني، إن "التحضيرات التي وعدت بها وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي لم تكن دقيقة، إذ تكررت ذات المشكلات التي كانت في العام السابق والأعوام التي سبقته"، موضحة أن "اللجنة حددت الأسباب الحقيقية وراء الفشل في تحقيق ساعات التجهيز من خلال عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، وبالخصوص قضية عدم توفير المغذيات الكافية التي تتحمّل الضغط الكبير على الطاقة الكهربائية".

وحذرت السلطاني "من تفاقم الأزمة خلال الشهرين المقبلين، حيث تشهد المنطقة ارتفاعاً عالياً في درجات الحرارة سنويا"، مؤكدةً أن "لجنة الكهرباء والطاقة تواكب مراقبتها ومتابعتها مع كوادر الوزارة رغم تمتعها بالعطلة التشريعية لتذليل الصعوبات ومواجهة درجات الحرارة العالية التي تواجهها محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين".

بدوره، اكد الخبير في مجال الطاقة كوفند شيرواني أن "أزمة الكهرباء في العراق متواصلة ولا يمكن أن تتحسن ما دامت مفاصلها الأساسية المتمثلة بتوليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع تعاني من الإهمال وعدم التطوير وإعادة الصيانة منذ سنوات".

واضاف أن "واقع الأزمة يشير الى وجود عجز كبير في الطاقة الكهربائية المجهزة. ويفيد شيرواني بأن أغلب مشاريع الكهرباء في السنوات السابقة ركّزت على الصيانة وتأهيل المنظومات القديمة من الدور البسيط الى الدور المركب للحصول على قدرات إضافية بحدود 15 في المائة، إلا أن هذه المشاريع استنزفت جزءاً كبيراً من الموارد التي كان يمكن أن يتم استثمارها في بناء محطات توليد للطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة".

واختتم تصريحه بأنه "لا يمكن حل الأزمة ما لم يتم إنشاء محطات توليد ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي، بدل استهلاك الموارد في عمليات الصيانة والتأهيل للمنظومات القديمة، واستخدام الغاز الطبيعي وفق جدوى اقتصادية وبيئية تتناسب مع الوضع العراقي، ويمكن استثماره بشكل مباشر بدلاً من استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من دول الجوار بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار سنوياً".
>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
نعم
نعم
كلا
كلا
أؤيد بشرط
أؤيد بشرط
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.