بسبب الحرارة.. حقل نفطي في البصرة يرفع الراية البنفسجية (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركات الاجنبية المستثمرة في حقل غرب القرنة. 1، والحقول النفطية في البصرة رفعت الراية البنفسجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتخطيها حاجز الـ 52 درجة".وتشير الراية البنفسجية الى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة، التي تعد الأشد خطرًا على الانسان، وتؤدي الى الاصابة بضربة الشمس و تعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم.وتعمد الكثير من الشركات على رفع اشارة التحذير المذكورة لتنبيه العاملين لاتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.