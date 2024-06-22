اندلاع حريق داخل مستشفى قيد الإنشاء في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حادث حريق داخل مستشفى قيد الإنشاء في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع بمخزن داخل مستشفى البنوك (قيد الانشاء) ضمن منطقة الشعب".



وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحادث في محاولة للسيطرة عليه".

