تفاصيل جديدة عن حريق مستشفى الشعب في بغداد

وقال ميري في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "الأداء المهني وسرعة وصول فرق الدفاع المدني إلى محل حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب قيد الإنشاء في العاصمة بغداد حال دون اتساع الحادث إلى أماكن أخرى".وأشار الى ان "الحادث تسبب فقط في حريق داخل غرفتين وبعض الأثاث وتم السيطرة على الحريق بالكامل".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق داخل مخزن مستشفى البنوك (قيد الانشاء) ضمن منطقة الشعب في بغداد.