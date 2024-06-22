مجلس بغداد يشخص ملاحظة: لماذا لا تنطفئ الكهرباء عن المناطقة المشمولة بالخصخصة

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكهرباء في العراق متآكلة بسبب عدد السكان وكثرة تقسيم الدور إضافة إلى تزايد العشوائيات"، مبيناً أن "ملف الكهرباء هو ملف خارجي وليس داخلي".وأشار إلى أن "ما يجري الآن من حلول هي ترقيعية وليست جذرية لأزمة الطاقة المستمرة في العراق منذ 2003 وحتى الآن".وبين الربيعي، أن "المناطق المشمولة بالخصخصة في العاصمة بغداد لا تنطفئ فيها الكهرباء رغم الانقطاعات المستمرة بالتيار الوطني في مختلف مناطق العاصمة (غير المشمولة)"، داعياً إلى "البدء بشمول مناطق إضافية بنظام الخصخصة للخلاص من الأزمة الحالية".