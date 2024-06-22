في واسط.. تغيير أوقات عمل عمال البلدية (وثيقة)

ويأتي التوجيه بحسب وثيقة أدناه نصها، "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولغرض تنظيم أوقات وساعات العمل".وتضمن التوجيه "يكون أوقات عمل عمال البلدية الشفت الصباحي من 6-11 صباحا، والشفت المسائي من 6-11 مساءً".أدناه نص وثيقة تتضمن التوجيه الجديد..