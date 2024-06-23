ازدحامات قاتلة في بغداد في أول أيام الدوام بعد عطلة طويلة

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سدة العرصات وشارع السندبادجسر وسريع الدورة ازدحام طويل جداجسر وساحة الطابقينتقاطع وشارع المصافي وسريع بغداد الجنوبيشارع المطار وسريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالاتشارع قطر الندى من السيدية وجسر الجادرية ازدحام متصل لغاية تقاطع جامعة بغدادسريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي على سريع الدورة لغاية مجسر قرطبةسريع القناة السايدين بين مجسر حمورابي وجسر الحبيبيةشارع وساحة معارض الحبيبية بازدحام متصل وطويل مع شارع بور سعيد وصولا الى باب الشرقي وساحة التحريرنفق باب الشرجي والشارع باتجاه ساحة الخلاني وشارع الكيلاني مزدحمشارع الرشيد بين حافظ القاضي وكراج الرصافيشارع صفي الدين الحلي من المستنصرية لغاية جسر الصرافيةجسر ومجر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب وباب المعظمشارع يافا وشارع 14 تموز بجانب حديقة الزوراء