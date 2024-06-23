بعد وقوعه على "خط الارتدادات".. وضع "كود زلزالي" سيفرض على البناء في العراق

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن "الهيئة تعمل على الكود الزلزالي وشكّلت لجاناً بهذا الشأن، وهنالك تصاميم لخرائط زلزالية تم إرسالها لوزارة التخطيط للمصادقة عليها ليكون هنالك كود زلزالي يساعد في البناء الحديث والأبنية الجديدة، وسوف توزع على مؤسسات الدولة كافة".وأضاف، أن "الهيئة تعمل من خلال اللجان بخصوص الموديلات التنبؤية الجوية التي تنفرد بحالة العراق في الفترة المستقبلية، خاصة أن العراق يعتمد على التنبؤات والموديلات العددية مع المركزين الأوروبي والأميركي".وبيّن، أن "العراق يقع ضمن الخط الزلزالي الحدودي الذي يربط بين الجارتين إيران وتركيا، حتى أن الهزة الأرضية الأخيرة التي شهدتها البلاد في محافظة السليمانية؛ وقعت على بعد 36 كيلومتراً من الحدود العراقية – الإيرانية".وأشار الجابري، إلى أن "هذا الأمر يعتبر من الظواهر الطبيعية، وأن النشاطات لا تسجّل لأنها غير محسوس بها؛ إلا أننا كمراصد زلزالية نوثقها على الرغم من عدم الشعور بها".