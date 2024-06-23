منطقة في جنوب بغداد تعاني شح المياه.. اهاليها يوجهون طلباً (صور)

طالب أهالي منطقة حي بدر في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد، اليوم الأحد، بتوفير المياه لمنطقتهم.

وبحسب سكان المنطقة، قالوا لـ السومرية نيوز، إن منطقة حي بدر لم يتم تغذيتها بالمياه منذ فترة.



وأضافوا: "نحن نعاني من شح المياه وسوء الخدمات"، مطالبين دائرة مياه بغداد/ قضاء المحمودية لتغذية المنطقة بالمياه".