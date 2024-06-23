أعدادها بالملايين.. مقترحات نيابية لتقليل السيارات في الشوارع

السومرية نيوز – خاص

طرحت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الأحد، عدد من المقترحات لتقليل اعداد السيارات في الشوارع، مشددة على ضرورة ان تطبق الحكومة احد هذه الحلول التي تتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وقال عضو اللجنة صائب الحجامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك عدة حلول يمكن النظر فيها للحد من استيراد كميات كبيرة من السيارات"، مبينا ان "احداها هو رفع الرسوم الجمركية، حيث يمكن ان يكون لهذا المقترح حل فعال في تقليل عدد السيارات المستوردة".

واضاف ان "ذلك سيجعل استيراد السيارات أكثر تكلفة وبالتالي يقلل من الإقبال على استيرادها".

وتابع ان "المقترح الاخر هو اعتماد نظام تسجيل سيارة مقابل تسقيط أخرى قديمة، فأن تطبيق هذا النظام يساهم في تقليل عدد السيارات على الطرق ويشجع على التخلص من السيارات القديمة التي قد تكون غير آمنة أو ملوثة للبيئة".

وذكر ان "المقترح الثالث هو تحسين وسائل النقل العام، والذي من الممكن أن يقلل من الحاجة إلى امتلاك سيارة خاصة، مع زيادة كفاءة وراحة النقل العام التي يمكن أن يجعلها بديلاً جذاباً للسيارات الخاصة".

وبين ان "هذه بعض الحلول الممكنة، وعلى الحكومة اختيارها وتطبيقها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".