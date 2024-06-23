"إما الدفع أو الإغلاق".. أصحاب الرداء الأبيض يتعرضون للمساومة في قلب بغداد

السومرية نيوز – خاص

تعرضت ملاكات احد المستشفيات قيد الإنشاء في منطقة البنوك ببغداد، الى المساومة على مبالغ مالية مقابل الاستمرار بالعمل، كما يقول الأطباء.

وبعدما القت القوات الأمنية القبض على هؤلاء المبتزين، طالب الاطباء واهالي المنطقة الى اتخاذ اقصى الاجراءات بحقهم، كون الاعتداء يمثل تهديدا للملاكات الطبية التي هاجر العديد منها خارج البلاد.

وبعد الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والملاكات الطبية يطالب اصحاب الرداء الابيض بتفعيل قانون حماية الاطباء والعمل به لضمان حقهم وحمايتهم.