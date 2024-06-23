الدفاع المدني تحذر من "قنابل موقوتة" في شوارع بغداد

السومرية نيوز – خاص

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، ان الشبكات العنكبوتية أحد ابرز مسببات الحرائق، فيما حذرت من "قنابل موقوتة" في شوارع بغداد.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم، في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك تنسيقا مع وزارة الكهرباء بشأن المولدات وتسليك كابلات الطاقة وآلية شراء المواد والمحطات التي ينبغي ان تكون من مناشيء رصينة كما هو الحال في دول الجوار واقليم كردستان".

وأضاف ان "الشبكات العنكبوتية المتكونة نتيجة التجاوزات على شبكة الكهرباء تعتبر من اكبر مسببات الحرائق"، متوعدا "المتجاوزين بالمحاسبة الشديدة".

واكد ان "انتشار مولدات الطاقة في العاصمة بواقع 2160 مولدة في جانب الرصافة و550 مولد في جانب الكرخ، تعتبر قنابل موقوتة مع خزينها من الكاز والية تسليك كابلاتها التي تمتد لمسافات بعيدة".