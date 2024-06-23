افتتاح المرحلة الثانية من إعادة تأهيل بغداد القديمة (صور)

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الأحد، المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مدينة بغداد القديمة.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يفتتح المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مدينة بغداد القديمة، (محور السراي-القشلة- باتجاه ساحة الميدان) بعد إنجازها".



وأدناه صور لمدينة بغداد القديمة..