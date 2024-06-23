في واسط.. تظاهرة تطالب بإسترجاع "حق المحافظة" من الكهرباء

تظاهر العشرات من أهالي محافظة واسط، للمطالبة بإسترجاع حق المحافظة من الكهرباء.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من أهالي محافظة واسط تظاهروا في وسط مدينة الكوت للمطالبة بإسترجاع حق واسط من الكهرباء بالصورة الكاملة.

وأضاف مراسلنا أن الأهالي يرفضون نظام الساعتين تشغيل مقابل ساعة إطفاء.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين التيار الكهربائي تحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.