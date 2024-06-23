بالصور من النجف.. تزيين شوارع المدينة بمناسبة عيد الغدير

شهدت الشوارع المؤدية الى مرقد الإمام علي (عليه السلام) تزيينها بأكثر من 1600 سندانة من العتبة العلوية بمناسبه عيد الغدير.





ويوافق عيد الغدير يوم الثلاثاء المقبل ويعتبر عطلة رسمية في بغداد والمحافظات.

يشار الى أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.

أدناه صور بعدسة السومرية..