قائمة بشوارع بغداد المزدحمة الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بازدحامات بغداد صباح اليوم الاثنين 24 حزيران، حيث تشير البيانات الى ان حركة المرور افضل نسبيًا مقارنة بيوم امس الاحد.





سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسم



جسر وساحة الطابقين



نزلة جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد



شارع المطار من مخرج شارع الربيع وحي العامل لغاية مدخل الخضراء



سريع القادسية امام ساحة الاحتفالات



مجسر الأمانة ازدحام



شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية



شارع بور سعيد من مجسر الحبيبية على القناة لغاية مجسر قرطبة



شارع الوزارات بين الكنيسة الاشورية ومحطة الكيلاني



شارع الجمهورية بين سوق الغزل والشورجة



الشارع بين ساحة الطيران ومقبرة الغزالي وشارع الكيلاني



شارع الشيخ عمر مرور بطيء



محمد القاسم ازدحام من نفق النداء لغاية مجسر العلوية



الجسر الدوار وجسر المثنى





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمجسر وساحة الطابقيننزلة جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغدادشارع المطار من مخرج شارع الربيع وحي العامل لغاية مدخل الخضراءسريع القادسية امام ساحة الاحتفالاتمجسر الأمانة ازدحامشارع مثنى الشيباني ومجسر العلويةشارع بور سعيد من مجسر الحبيبية على القناة لغاية مجسر قرطبةشارع الوزارات بين الكنيسة الاشورية ومحطة الكيلانيشارع الجمهورية بين سوق الغزل والشورجةالشارع بين ساحة الطيران ومقبرة الغزالي وشارع الكيلانيشارع الشيخ عمر مرور بطيءمحمد القاسم ازدحام من نفق النداء لغاية مجسر العلويةالجسر الدوار وجسر المثنى