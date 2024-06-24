مجلس بغداد يدعو لمحاسبة المتسببين: الحرائق المتكررة تثير الشكوك

وقال العامري في بيان صحفي ورد لـ السومرية نيوز، إن" تكرار الحرائق في العاصمة بغداد والتي طالت مستشفى الشعب العام وبعض مراكز التسوق والمرافق العامة تنذر بقلق كبير وتثير الشكوك".واكد على "اهمية عدم التهاون بهذا الامر وفتح تحقيق للوقوف على الأسباب"، مشددا على "ضرورة الوقوف على طبيعة تلك الحرائق ومحاسبة المتسببين ان وجدوا ليكونوا عبرة لغيرهم".