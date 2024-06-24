مجلس ميسان يصدر قرارا بفتح منفذ علي الغربي مع إيران

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "دعما لتعزيز الجانب الاستثماري في المحافظة ومن أجل زيادة الواردات المالية من المنافذ الحدودية واستثمارها بالشكل الأمثل، أصدر مجلس محافظة ميسان قرارا بفتح منفذ علي الغربي (جلات) الحدودي مع إيران من أجل تعزيز التبادل التجاري وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين".وأضاف المجلس، "وتنفيذا لهذا القرار تم تشكيل وفد يضم محافظ ميسان ورئيس مجلس محافظة ميسان ورئيس اللجنة المالية والتجارة ورئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة التخطيط العمراني والاعمار من أجل الذهاب والتفاوض والاجتماع مع الجانب الايراني حيث تم الاتفاق على فتح المنفذ بعد اكمال الإجراءات المتعلقة بذلك" .واكد المجلس على "دعمه المستمر من أجل تعزيز الموارد غير النفطية ورفد واردات المحافظة وتعزيزها عبر الاستفادة الحقيقية من تلك المنافذ".