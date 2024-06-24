"فصول عشائرية" عراقية في لندن.. ما القصة؟

وقال الطبيب العراقي استشاري التخدير علي إسماعيل، والمقيم في لندن، في تدوينة اطلعت عليها السومرية نيوز، انه "قد يتفاجئ الكثير بعنوان الفصول العشائرية في لندن، لكنها اصبحت حقيقة و خلال السنوات العشر الماضية كثرت و تكاثرت حتى اغدى لا تمر عدة اشهر الا وهناك فصل عشائري ".وبين ان "هذه الفصول اغلبها محصور بمجتمع معين وكلها على مواضيع تافهة جدا او حلت قضائيا"، مبينا انه "حينما سألت بعضهم عن سبب التوجه لهذا الامر، كان الجواب هو (نخاف على اهلنا بالعراق)".وأكد عدد من المعلقين العراقيين المغتربين، ان هذه الحالات تم تسجيلها في المانيا وفي مانشستر والعديد من المدن والدول الأوروبية، فيما أشاروا الى انه اذا حصلت مشاكل معينة بين العراقيين في المدن الأوروبية، يخشون على ان تنعكس هذه المشاكل على عوائلهم واقاربهم في العراق وإمكانية تهديدهم، مايدفعهم الى الجلوس للتراضي او الفصل في مدنهم الأوروبية خشية ان تصل المشاكل الى الأقارب في العراق.