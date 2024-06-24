الكوت تسجل هزة أرضية بقوة 3.1 درجة

السومرية نيوز-محليات



أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية شعر بها سكان الكوت.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المراصد الزلزالية للهيئة سجلت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس رختر شمال غربي الكوت، وعلى بعد 44 كيلومتر وشعر بها المواطنون في المناطق القريبة من منطقة حدوثها شعورا خفيفا.